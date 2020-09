A Proteção Civil decidiu, este sábado, colocar, já no domingo, em estado de alerta especial nível vermelho os distritos de Beja, Castelo Branco, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Portalegre, Setúbal e Santarém devido ao elevado risco de incêndio.

Os distritos de Beja e Faro já estavam em estado de alerta especial de nível vermelho (o mais grave de uma escala de quarto) e que se destina ao nível de prontidão máximo de todos os agentes de proteção civil e do dispositivo de combate a incêndios.

Em comunicado, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) refere que estes nove distritos vão estar em alerta vermelho entre as 00:00 e as 23:59 de domingo devido à “persistência de tempo quente e seco com agravamento nos índices de risco de incêndio rural para muito elevado e máximo para grande parte do território nacional”.

Segundo a ANEPC, os distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra, Lisboa, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu vão permanecer em estado de alerta especial de nível laranja.

Portugal continental está em situação de alerta devido ao risco de incêndio florestal até às 23:59 de domingo.

Durante este período é proibido a realização de queimas e queimadas e o uso de fogo de artifício ou de outros artefactos pirotécnicos, e são proibidos o acesso, a circulação e a permanência em espaços florestais "previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios”, bem como a proibição da caça e a realização de trabalhos nos espaços florestais com recurso a qualquer tipo de maquinaria.

A situação de alerta implica ainda o reforço da prontidão dos meios e dos agentes que participam nas operações de prevenção e combate a incêndios rurais e a ativação das estruturas de coordenação, quer de nível nacional, quer nos distritos onde esta declaração se aplica.