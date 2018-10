A tempestade Leslie provocou 27 feridos ligeiros, 13 dos quais foram assistidos, 61 desalojados e quase 1.900 ocorrências comunicadas à Proteção Civil, de acordo com o balanço mais atualizado desta autoridade.

No balanço feito às 9:00 pelo comandante Belo Costa, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) revelou que a passagem da depressão pós-tropical, que atingiu fortemente o centro do país, causou 61 desalojados, 57 dos quais no distrito de Coimbra, um em Leiria e três em Viseu.

Das 1.890 ocorrências registadas pela ANPC, 1.218 diziam respeito a quedas de árvores e 441 a quedas de estruturas, tendo o vento sido o fenómeno que causou maior número de ocorrências.

De acordo com o comandante, o distrito de Coimbra foi o mais afetado, seguindo-se os de Aveiro, Leiria e Viseu.

Mais de 324 mil pessoas ficaram sem energia elétrica devido à passagem do furacão Leslie e a Proteção Civil registou ainda cerca de uma centena de inundações.

"Maiores perigos já passaram"

No balanço efetuado na manhã de domingo, a Proteção Civil considerou que “os maiores perigos já passaram” em relação à passagem da tempestade Leslie por Portugal e que vai fazer uma avaliação com o IPMA, às 11:00, sobre a situação de alerta no país.

Os maiores perigos já passaram”, disse o comandante Belo Costa, da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), num ponto de situação aos jornalistas, às 09:00 na sua sede, em Carnaxide, Lisboa.

O comandante adiantou que a Proteção Civil está neste momento preocupada em encerrar cerca de 900 ocorrência ainda em aberto, das 1.890 registadas.

O responsável adiantou ainda que mais de 300.000 pessoas foram afetadas por cortes de energia, sendo o número de afetados mais reduzido neste momento, com o trabalho de reposição gradual realizado ao longo da noite.

