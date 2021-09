A Proteção Civil registou desde as 00:00 16 ocorrências relacionadas com o mau tempo, que afetou sobretudo os distritos do Porto, Aveiro e Viseu.

Entre a meia-noite e as 08:00 desta quarta-feira foram registadas cinco quedas de árvores, seis inundações e cinco limpezas de via.

Ainda por causa do mau tempo, segundo a Proteção Civil, durante a tarde de terça-feira, em Vilar Formoso, no concelho de Almeida (Guarda) um trabalhador que estava numa vala acabou por ficar soterrado quando a vala cedeu por causa da chuva.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou todos os distritos de Portugal continental sob aviso amarelo até às 18:00 de hoje por causa da chuva, e prevê aguaceiros por vezes fortes, podendo ser acompanhados de trovoada.