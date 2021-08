Portugal enfrenta nas próximas 48 horas uma vaga de grande risco de incêndio, o que leva as autoridades a pedirem a máxima precaução em todo o país, em específico nos 89 concelhos em risco máximo.

Assim, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu os seguintes conselhos à população:

Proibido fazer Queimadas Extensivas sem autorização . Informe-se na sua câmara municipal ou pelo 808 200 520;

fazer Queimadas Extensivas . Informe-se na sua câmara municipal ou pelo 808 200 520; Proibido fazer Queima de Amontoados sem autorização . Informe-se na sua câmara municipal ou pelo 808 200 520;

fazer Queima de Amontoados . Informe-se na sua câmara municipal ou pelo 808 200 520; Proibido utilizar fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural salvo se, usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados, para o efeito;

utilizar fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural salvo se, usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados, para o efeito; Proibido fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais;

fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais; Proibido lançar balões de mecha acesa e foguetes. O uso de fogo-de-artifício só é permitido com autorização da câmara municipal.

lançar balões de mecha acesa e foguetes. O uso de fogo-de-artifício só é permitido com autorização da câmara municipal. Proibido fumigar ou desinfestar apiários exceto se os fumigadores tiverem dispositivos de retenção de faúlhas;

fumigar ou desinfestar apiários exceto se os fumigadores tiverem dispositivos de retenção de faúlhas; Proibido usar motorroçadoras (exceto se possuírem fio de nylon), corta-matos e destroçadores nos dias de Risco Máximo. Evite o uso de grades de discos;

usar motorroçadoras (exceto se possuírem fio de nylon), corta-matos e destroçadores nos dias de Risco Máximo. Evite o uso de grades de discos; Obrigatório usar dispositivos de retenção de faíscas e de tapa-chamas nos tubos de escape e chaminés das máquinas de combustão interna e externa nos veículos de transporte pesados e 1 ou 2 extintores de 6 Kg, consoante o peso máximo seja inferior ou superior a 10 toneladas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou mais de 80 concelhos de 11 distritos do país em risco máximo de incêndio. Os distritos abrangidos são: Braga, Porto, Viseu, Vila Real, Bragança, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro.

O IPMA colocou também vários concelhos de todos os distritos do continente (18) em risco muito elevado e elevado de incêndio.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

As temperaturas mínimas, para esta segunda-feira, vão oscilar entre os 15 graus Celsius (no Porto) e os 25 (em Portalegre) e as máximas entre os 26 (em Aveiro) e os 40 (em Castelo Branco).

Também a ANEPC alertou esta segunda-feira para a formação de um "cocktail meteorológico" que pode levar à rápida propagação de fogos.