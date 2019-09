/ AM

/ AM

A mensagem preventiva da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) para o risco de incêndio rural foi enviada a 5 895 608 cidadãos que se encontravam nos 13 distritos onde foi declarado o Estado de Alerta Especial nível Vermelho (Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Portalegre, Porto, Santarém, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu).

Em comunicado, a ANEPC revela que "destas, cerca de 242 mil mensagens foram enviadas, em inglês, a emigrantes ou cidadãos estrangeiros que se encontram nesses distritos".

Cerca de 80% das mensagens foram entregues, com sucesso, entre as 8:00 e as 10:00 de quarta-feira e, até às 12:00, a taxa de sucesso de entrega de mensagens era superior a 90%.