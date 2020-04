Está na linha da frente do combate ao novo coronavírus e sublinha que ultrapassar o problema está na atitude de cada um.

E foi isso mesmo que mostrou Carla Silva, enfermeira nos Cuidados Intensivos do Hospital de Braga, quando há pouco tempo se sentiu discriminada numa superfície comercial e contou a sua história.

Tudo aconteceu no Leroy Merlin, em Matosinhos, quando foi pagar uns óculos de proteção.

Carla, sabendo que é uma “potencial portadora”, usava máscara e luvas, mas refere que, quando o funcionário a viu aproximar-se hesitou e encaminhou-a para outro colega.

Perante uma pessoa que não tinha qualquer proteção, Carla sublinhou o facto de estar ainda mais em risco. “É lamentável que as pessoas não se informem sobre este problema de saúde pública e que tenham estas atitudes discriminatórias. Como é possível? Ainda lhe disse: ‘Vocês não permitam que a vossa ignorância se transforme na vossa ruína. Porque a vossa ruína é a nossa ruína."

A profissional considera que os tempos que vivemos trazem ao de cima o melhor, mas também o pior das pessoas.

E como nunca é demais recordar, cada um tem que fazer a sua parte e isso começa na atitude que cada um adota ao pensar em si e nos outros.

Mesmo assim, sublinha que mesmo protegidos devemos ter atenção, principalmente no uso de luvas.

“Não criem falsas sensações de segurança. Não é à toa que a Graça Freitas tem dito muitas vezes para as pessoas não andarem com luvas. Porque as pessoas quando as calçam sentem-se protegidas e com elas fazem tudo: metem a mão à boca, pegam no cartão multibanco, coçam a cara… As pessoas não têm a noção do que é o sujo, o limpo e o estéril. Ao contrário dos profissionais de saúde”, alerta .