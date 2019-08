Um homem de 72 anos foi várias vezes às urgências antes de os médicos detetarem que a dentadura que o idoso tinha perdido oito dias antes, durante uma cirurgia, estava afinal alojada na garganta dele.

Os médicos acreditam que o homem terá engolido a prótese dentária durante uma cirurgia com anestesia geral para remover um nódulo da parede do abdómen. Mas foi precisa uma semana para que a dentadura fosse descoberta, bem como a causa da dificuldade em engolir e respirar do idoso.

Inicialmente, e perante a tosse e dificuldade de engolir, os médicos examinaram a garganta do homem, não tendo encontrada nada de anormal, razão pela qual pediram análises ao sangue e um raio-x do peito. Perceberam que havia uma infeção das vias respiratórias e medicaram o idoso com antibiótico antes de o mandar para casa.

Dois dias depois, o homem voltou ao hospital, explicando que tinha dificuldade em tomar a medicação porque não conseguia engolir. Tossia sangue e precisou de oxigénio para respirar. A equipa médica fez mais raios-x e diagnosticou o idoso com uma pneumonia, que teria contraído por inalar um objeto não identificado. Foi então visto por uma equipa de otorrinolaringologia, que decidiu inserir um tubo fino pelo nariz do homem para investigar as causas da pneumonia, tendo então descoberto a placa a cobrir-lhe as cordas vocais.

Ao explicar isto ao doente, ele revelou que tinha perdido a dentadura durante a cirurgia oito dias antes e que esta consistia numa placa metálica com três dentes da frente", lê-se num relatório agora tornado público pelo hospital universitário James Paget, e publicado pela revista científica britânica BMJ.

A placa foi removida com um par de fórceps e o homem continuou a receber tratamento para a pneumonia, tendo regressado quatro vezes ao hospital porque continuava a cuspir sangue. Acabou por ter de ser operado duas vezes e receber transfusões de sangue.

O relatório do hospital universitário sobre o caso incentiva os médicos a questionarem os doentes sobre próteses dentárias antes das cirurgias, já que um estudo de 2016 indica que, nos últimos 15 anos, foram relatados 91 incidentes com dentes falsos inalados ou engolidos.