Centenas de pessoas insatisfeitas com o confinamento e o estado de emergência manifestaram-se, este sábado, em Lisboa. De acordo com informações dadas pela PSP à TVI, chegaram a estar presentes mais de três mil pessoas.

O protesto começou por volta das 15 horas, no Parque Eduardo VII, e desceu a avenida da Liberdade em direção à praça do Rossio.

Muitos dos participantes da manifestação não utilizavam máscara e não respeitavam as regras de distanciamento social impostas para combater o contágio da covid-19.

Nas imagens captadas pelas câmaras da TVI é possível ver várias mensagens, que vão desde pedidos de liberdade" a mensagens contra as autoridades e contra os meios de comunicação.

Portugal contabiliza, neste sábado, mais oito mortes e 457 novos casos de covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A região Norte não registou qualquer óbito nas últimas 24 horas, somando, no entanto, 29,9% dos casos diários (137).

A circulação entre concelhos em Portugal continental volta a estar proibida entre as 20:00 de sexta e as 05:00 de segunda-feira, sem prejuízo das exceções previstas, no âmbito do estado de emergência para combater a pandemia de covid-19.

Decretado pelo Presidente da República, o 13.º estado de emergência, após renovação por mais 15 dias, entrou em vigor às 00:00 de 17 de março e termina às 23:59 de 31 de março, “sem prejuízo de eventuais renovações, nos termos da lei”.

Segundo o diploma do Governo, existe um conjunto de exceções à proibição de circulação entre concelhos, inclusive deslocações para desempenho de funções profissionais (conforme atestado por declaração emitida pela entidade empregadora ou equiparada), por motivos de saúde e para cumprimento de responsabilidades parentais.

Além desta restrição, o 13.º estado de emergência mantém em vigor o “dever geral de recolhimento domiciliário”, em que a principal regra é ficar em casa, determinando que “os cidadãos não podem circular em espaços e vias públicas, bem como em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, e devem permanecer no respetivo domicílio, exceto para deslocações autorizadas”, desde ir comprar bens e serviços essenciais à prática de atividade física e desportiva ao ar livre.