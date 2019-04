Vinte e sete representantes de movimentos de "coletes amarelos", vindos de diversos pontos do país, protestaram hoje em Lisboa contra a corrupção em Portugal. Os manifestantes juntaram-se ao início da tarde no Terreiro do Paço e dirigiram-se para a Assembleia da República, onde permaneceram concentrados, vigiados por elementos policiais. Pelo caminho, exibiram cartazes onde se lia "Acorda Povo", "Corrupção=prisão", "Aumento de salário mínimo", "Contra o pacto de imigração". Os "coletes amarelos" pretendem ainda a aprovação em Portugal de um referendo "de iniciativa dos cidadãos" que "devolva o poder ao povo e permita ao povo criar leis, revogar leis, demitir políticos e alterar a Constituição portuguesa". Estiveram no protesto representantes do movimento "Coletes Amarelos Portugal", "União Coletes Amarelos Portugal" e "Gente que Exige Justiça"