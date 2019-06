O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) cumpre, esta quarta-feira, o primeiro de três dias de greve em protesto contra a falta de paralelismo com a magistratura judicial, entre outros pontos polémicos do Estatuto.

Segundo o presidente do sindicato, António Ventinhas, os acontecimentos desta semana, com a discussão na especialidade do Estatuto do Ministério Público e uma greve, serão "decisivos para o futuro do MP".

Esta quarta-feira a greve é de âmbito nacional, quinta-feira há paragens no Porto e em Coimbra e na sexta-feira fazem greve os magistrados de Lisboa e Évora.

Ainda segundo o sindicato, os pontos da discórdia são a falta de autonomia financeira, que "pode causar graves danos à investigação da criminalidade económico-financeira", bem como a falta de paralelismo com a magistratura judicial.

Consideram que o PS e o PSD efetuaram propostas para alterar a composição do Conselho Superior do Ministério Público, no sentido de diminuir a representação direta dos magistrados e aumentar o controlo político sobre o Ministério Público e a investigação criminal.

Um tema que não deverá ficar de fora da audição da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, que esta manhã vai estar comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, na Assembleia da República.