Alunos da Escola Secundária do Pinhal Novo, em Palmela, concentraram-se esta segunda-feira à entrada daquele estabelecimento de ensino em protesto contra a falta de funcionários, disse à agência Lusa a organização da iniciativa.

Já tivemos aqui mais de 60 alunos que decidiram juntar-se a este protesto. Alguns seguem normalmente para as aulas, mas outros mostram-se solidários e decidiram juntar-se a esta luta pelo reforço do número de funcionários", disse Catarina Oliveira, aluna do 12.º ano, que integra a organização do protesto.