Basta uma aplicação para que sete químicos presentes nos protetores solares sejam “engolidos” pelo sangue. O alerta vem de um estudo realizado pelo Centro de Avaliação e Pesquisa dos Estados Unidos da América, da FDA (Food and Drug Administration, correspondente ao Infarmed em Portugal), que diz que alguns protetores solares têm substâncias químicas que entram no sistema sanguíneo em porções acima recomendadas.

De acordo com o cientista David Andrews, citado pela CNN, a presença de Avobenzena, Oxibenzona, Octocrileno, Octinoxate, Homosalato, octisalate e ecamsule podem alterar os níveis sanguíneos, o que pode ser preocupante.

“O mais alarmante deste estudo é que as substâncias químicas são absorvidas em doses significativas e estes ingredientes não foram devidamente testados”, frisou, acrescentando que "se as companhias querem manter estes ingredientes nos produtos, precisam urgentemente de testar quais os efeitos deles em crianças e em utilizações de longa duração".

Janet Woodcock, diretora do centro responsável pelo estudo, afirmou à CNN que o facto de um ingrediente ser absorvido pela pele não significa que ele seja inseguro.

"Pelo contrário, este estudo pede que sejam feitos mais testes pela indústria para determinar a segurança e o efeito da exposição sitemática aos ingredientes dos filtros solares, especialmente com o uso crónico", acrescentou.

As conclusões surgiram no seguimento de um estudo em que os participantes colocaram protetor solar em 75% do corpo durante quatro dias. Nos três últimos dias, aplicavam o produto quatro vezes por dia.

Após a primeira aplicação do protetor solar, a concentração destas substâncias químicas no sangue foi aumentando, sendo que o homosalate e o oxibenzona permaneceram no sistema sanguíneo semanas depois da aplicação.

Rob Chilcott, professor de Toxicologia da Universidade de Hertfordshire (Inglaterra), explicou que “a pele não é uma barreira perfeita” e é expectável que estas substâncias químicas sejam absorvidas.

“Isto não significa que os protetores solares não se devam usar, mas é necessário que estes produtos sejam testados”, acrescentou.

Contudo, os cientistas alertam que o cancro de pele é uma realidade e que, por isso, não é aconselhável a não utilização de produtos ou loções que protejam dos raios ultravioleta, como os protetores solares à base de minerais, que são considerados seguros e eficazes. Outras das sugestões incluem roupas de mangas compridas, chapéus, óculos de sol e ficar à sombra.