O segundo teste pedido pela Deco ao protetor solar para crianças da ISDIN, o Fotoprotetor Pediatrics Transparent Spray 50+, revelou que o produto tem apenas 15 de FPS (Factor de Proteção Solar), anunciou a associação de defesa do consumidor, que já enviou os resultados para o Infarmed.

"Já demos conhecimento dos resultados ao Infarmed, para que verifique a situação e atue em conformidade", diz a Deco, em comunicado divulgado no seu site.

Também hoje a marca reagiu à notícia, assegurando que o FPS é o que está indicado na embalagem, 50+, como comprovam os testes realizados por dois laboratórios independentes.

Desta feita, e ao contrário do que sucedeu no primeiro teste da Deco, o produto foi “comprado em Portugal”, quando o anterior tinha sido em Espanha.

A Deco sublinha que o resultado obtido – FPS15 – foi “igual” ao dos produtos testados pelas associações de consumidores de Espanha e da Bélgica.

Este produto entrou no grupo de protetores selecionados para o teste que publicámos na TESTE SAÚDE n.º 139 (de junho/julho). Tal como em todos os testes que realizamos, enviámos os resultados aos fabricantes antes da publicação. A ISDIN apresentou argumentos que justificavam a repetição do teste. Comprámos novamente o produto e enviámo-lo para laboratório. Os testes confirmaram os resultados: o FPS indicado no rótulo não deveria ser 50+, mas 15. Em consequência, a proteção conferida não é “muito alta”, como refere o produto, mas 'média'", justifica a associação.

Segundo, ainda, a Deco, não é só no FPS (que indica a capacidade para filtrar os raios ultravioletas do tipo B – UVB) que o produto tem menos proteção. Também no que respeita à radiação do tipo A (UVA), que deve ser um terço do FPS indicado, o ISDIN Fotoprotetor Pediatrics Transparent Spray 50+ não cumpre os valores devidos