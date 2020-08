O PSD de Vila Nova de Gaia criticou esta quinta-feira, através de uma carta aberta à Conferência Episcopal Portuguesa, a câmara local de maioria socialista e a paróquia de Santa Marinha, acusando as instituições de "promiscuidade".

"É com manifesta e subida preocupação que temos assistido, nos últimos anos, a uma crescente tentação de dominância e intercorrência entre o poder político e a hierarquia eclesiástica, com especial relevância para a esfera de circunscrição vicarial e paroquial", lê-se na carta aberta que tem como título "Intervenção do presidente da Câmara na Eucaristia em honra de Santa Marinha".