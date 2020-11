Um homem de 27 anos foi detido, quinta-feira, em São Domingos de Rana, pela PSP de Cascais, por tentativa de homícidio.

O suspeito ameaçou de morte um vizinho e disparou dois tiros na sua direção por causa de um carro mal estacionado. A vítima não foi atingida, mas os disparos causaram danos numa viatura.

Apurou-se que o suspeito e a vítima, vizinhos e com desavenças antigas, nessa manhã, tinham estado em disputa verbal, a pretexto da vítima ter chamado à atenção o suspeito pelo facto do mesmo ter estacionado a viatura de forma a bloquear a circulação na artéria onde reside. Após o confronto verbal, o suspeito deslocou-se à sua residência para buscar uma arma de fogo com a qual se dirigiu de novo à á vitima, ameaçando-a de morte e efetuando dois disparos na sua direção, os quais acabariam por não atingi-lo, provocando danos numa viatura estacionada", conta a PSP, em comunicado divulgado nesta segunda-feira.