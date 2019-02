Um homem de 23 anos foi detido, na sexta-feira, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por ser suspeito de furto e contrabando de tabaco, anunciou o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

O suspeito recolheu uma mala de viagem e não a declarou na alfândega, tendo “recolhido uma mala por engano e não aquela que continha o tabaco”.

Depois de se ter verificado a existência de uma mala abandonada ainda no tapete de recolha de bagagens, percebeu-se que no seu interior se encontravam 600 maços de tabaco, avaliados na ordem dos 2.400 euros”, lê-se no comunicado da Polícia de Segurança Pública (PSP).