Foi apanhado no Porto o cabecilha de vários roubos violentos contra turistas em Lisboa, anunciou a PSP, nesta segunda-feira, em comunicado.

O suspeito, de 27 anos, foi intercetado na estação de Campanhã, na passada terça-feira, na posse de documento de identificação de cidadão europeu.

Na origem da investigação estão "vários crimes de roubo ocorridos na Avenida Infante Dom Henrique".

Um grupo de dois a três suspeitos por intermédio de agressões, vinha a despojar as vítimas, retirando aos ofendidos as carteiras e os telemóveis. O principal suspeito foi surpreendido, quanto houve a notícia que estaria na cidade do Porto, vindo assim a ser montado um dispositivo de que culminou na interceção do mesmo na estação da Campanhã", adianta a polícia.