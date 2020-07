A PSP de Telheiras recuperou, esta segunda-feira, um BMW 328 de 1937, avaliado em cerca de um milhão de euros. A viatura tinha sido roubada da garagem de um colecionador, em Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo.

O carro acabou por ser encontrado graças a uma denúncia feita através do Facebook, após o proprietário do veículo roubado ter lançado um apelo nas redes sociais no passado dia 11 de julho.

De acordo com o proprietário, o carro foi localizado em Lisboa, a cerca de 400km do local de onde foi roubado, "no piso -3 de uma garagem".

É de salientar a dedicação da PSP Criminal de Telheiras que desde que foi dado o alerta da localização do mesmo, imediatamente acionaram todos os mecanismos necessários para efectuar um resgate seguro. Foi vital o profissionalismo e eficácia neste processo", agradeceu o proprietário Juan Lumbreras, numa publicação no Facebook.

O dono do carro sublinhou que este caso prova que "unidos é impossível esconder uma agulha" e confessou ainda esperar que este caso sirva de exemplo e "motivação para outra situação semelhante".

Também na mesma rede social, a Polícia de Segurança Pública reagiu ao agradecimento do proprietário do carro.