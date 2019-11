A PSP de Lisboa deteve, no domingo, em Lisboa, um carteirista estrangeiro, já conhecido das autoridades e que tinha fugido do país. Presente a juiz, ficou em prisão preventiva.

O suspeito, de 38 anos, foi detido, em flagrante delito, na paragem do Elétrico 15 no largo do Calvário, em Alcântara, depois de ter roubado a carteira a uma turista, contendo 115 euros, que foram devolvidos à vítima de roubo.

O detido foi apanhado na sequência de uma operação de combate aos carteiristas do Elétrico 15, quando os agentes viram o suspeito desfazer-se de uma carteira, que atirou para o chão, e que tinha retirado do bolso do blusão de uma turista.

Segundo a Polícia, o suspeito tem um "vasto historial na modalidade de carteirista".

Este homem fazia parte do "Gangue do 15" e fugiu de Portugal quando os outros membros começaram a ficar em prisão preventiva. Sobre o suspeito decorre, aliás, um inquérito, do qual escapou quando esteve em parte incerta.

Atuava, sobretudo, nas freguesias de Campo de Ourique, Estrela, Misericórdia e Santa Maria Maior, nos elétricos e carreiras turísticas.