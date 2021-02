O processo de vacinação dos elementos das Forças de Segurança contra a covid-19 começa este sábado, informou o Ministério da Administração Interna (MAI).

Cerca de 10 mil militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) e 10 mil agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) serão vacinados ao longo das próximas 3 semanas.

O início, nesta fase, do processo de vacinação de elementos da PSP e da GNR reconhece o papel das Forças de Segurança no combate à pandemia da COVID-19, colocando-as entre as prioridades de vacinação dentro das funções essenciais do Estado", pode ler-se no comunicado do MAI.

De acordo com o documento, a ordem dos elementos a vacinar foi definida pela Guarda Nacional Republicana e pela Polícia de Segurança Pública, com base em critérios operacionais – priorizando militares e agentes na linha da frente e mais expostos aos riscos do Coronavírus – e também critérios de saúde – com prioridade a elementos que sofrem das comorbilidades/patologias listadas pela Direção Geral de Saúde.

Foi ainda montado um centro de vacinação conjunto para os guardas e polícias desta área, "como exemplo de coordenação entre GNR e PSP, e de forma a aliviar a pressão sobre os serviços de saúde na região de Lisboa e Vale do Tejo".

Este centro funcionará nas instalações do Quartel de Conde de Lippe, na Ajuda, com 6 elementos do Centro Clínico da GNR e 3 elementos da Cruz Vermelha Portuguesa por cada turno de vacinação.

Já a vacinação dos militares e agentes das outras regiões do país será efetuada nos centros de saúde.

Os 10 mil militares que serão vacinados pertencem aos seguintes Comandos:

Lisboa: 715

Setúbal: 723

Porto: 1.086

Viana do Castelo: 373

Braga: 709

Vila Real: 473

Bragança: 380

Coimbra: 535

Aveiro: 842

Viseu: 646

Guarda: 395

Leiria: 579

Santarém: 637

Portalegre: 401

Castelo Branco: 426

Évora: 408

Beja: 427

Faro: 745

Os 10 mil polícias que serão vacinados pertencem aos seguintes Comandos:

Comando Metropolitano de Lisboa: 3815

Comando Distrital de Setúbal: 722

Comando Distrital de Santarém: 237

Comando Metropolitano do Porto: 1.308+335

Comando Distrital de Braga: 297

Comando Distrital de Aveiro: 355

Comando Distrital de Beja: 161

Comando Distrital de Bragança: 116

Comando Distrital de Castelo Branco: 145

Comando Distrital de Coimbra: 306

Comando Distrital de Évora: 118

Comando Distrital de Faro:539

Comando Distrital de Guarda: 101

Comando Distrital de Leiria: 313

Comando Distrital de Portalegre: 119

Comando Distrital de Viana do Castelo: 120

Comando Distrital de Vila Real: 129

Comando Distrital de Viseu: 203

Direção Nacional/Unidade Especial de Polícia/Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna: 627