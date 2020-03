Um jovem de 21 anos foi detido na sexta-feira, em Lisboa, por ser suspeito da prática do crime de resistência e coação sobre funcionário, anunciou este sábado a PSP, que geriu a ocorrência.

Os polícias da PSP acorreram a uma situação de ruído na via pública e no local depararam-se com um grupo de indivíduos a consumirem bebidas alcoólicas na via pública, em total desrespeito pelas medidas excecionais em vigor, no âmbito da mitigação da pandemia provocada pela Covid-19”, conta aquela organização de segurança.