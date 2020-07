O Sindicato dos Profissionais de Polícia (SPP) manifestou-se hoje "desiludido" com "a falta de respeito" que o Governo demonstra em relação à PSP e a outras forças de segurança que estão na "linha da frente" no combate à pandemia.

Não podemos aceitar que, no âmbito do combate ao covid-19, o parlamento tenha (na quarta-feira) decidido premiar os profissionais de saúde, de forma perfeitamente justa, mas tenha esquecido os elementos policiais", refere um comunicado do SPP: