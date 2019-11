A PSP de Lisboa deteve, através da Divisão Policial de Cascais e de Sintra, três homens, de 49, 51 e 52 anos por violência doméstica, tendo um ficado em prisão preventiva, foi esta quarta-feira anunciado.

Em comunicado é referido que o detido de 49 anos agrediu, no sábado, na freguesia da Penha de França, a sua mãe e o seu filho com bofetadas e vários murros, sendo que na residência estavam mais duas crianças que assistiram à situação. Depois de ser presente no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, ficou sujeito a apresentações semanais.

O homem de 51 anos foi apanhado em flagrante delito pelos agentes, sábado, na união de freguesias de Cascais e Estoril, enquanto ameaçava a vítima de morte, tentando agredi-la. Após comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Cascais, ficou com a medida de coação de afastamento da residência.

No domingo, na união de freguesias de Agualva e Mira-Sintra, o suspeito de 52 anos foi detido pela polícia depois de ter ameaçado a companheira de morte “com recurso a arma branca”. O homem compareceu no Tribunal Judicial da Comarca de Sintra e a medida aplicada foi prisão preventiva, lê-se no comunicado.