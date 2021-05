A PSP deteve, na terça-feira, um homem com antecedentes criminais suspeito de "vários crimes de roubo" contra idosos, "recentemente ocorridos em diversos locais da cidade de Ponta Delgada", ilha de São Miguel, nos Açores, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o Comando Regional da PSP nos Açores adianta que o suspeito tem 43 anos e que a investigação permitiu "obter prova indiciária da prática de pelo menos cinco crimes de roubo, todos eles visando pessoas idosas como vítimas".

O suspeito, segundo a polícia, "abordava as vítimas nas suas próprias casas, batendo-lhes à porta e fazendo-lhes crer que necessitava de alimentos".

"Enquanto isso, ora com agressões físicas, ora com ameaça de uma faca que lhes exibia, obrigava-as a entregar-lhes dinheiro e objetos de valor, com o propósito de assim conseguir comprar droga para seu consumo", explica a PSP, referindo ainda que foram apresentadas várias denuncias na polícia, que obteve "prova suficiente que determina o suspeito como autor material de todos esses crimes de roubo".

Face "ao perigo de continuidade de atividade criminosa”, a autoridade policial deteve o suspeito fora de flagrante delito, é acrescentado na nota.

A PSP informa também que, após ser presente a primeiro interrogatório judicial, o detido ficou em prisão preventiva, prosseguido a investigação a cargo da Brigada de Investigação Criminal (EIC) da PSP de Ponta Delgada.