Dois homens, um de 55 anos e outro de 56 anos, foram detidos esta segunda-feira, na Figueira da Foz, distrito de Coimbra, na posse de 847 doses de cocaína e heroína, a PSP.

Os dois suspeitos de tráfico de tráfico de droga foram intercetados na rua Afonso de Albuquerque, na baixa da cidade, cerca das 13:40, numa operação da Esquadra de Investigação Criminal da PSP da Figueira da Foz.

Uma testemunha que se encontrava no local contou à Lusa que o carro onde os suspeitos seguiam foi imobilizado por viaturas policiais, perto do início da rua, em frente a um restaurante ali existente e junto à saída do parque de estacionamento de uma superfície comercial.

Em comunicado divulgado, a PSP esclarece que, "entre revistas pessoais e buscas domiciliárias", os agentes policiais apreenderam aos detidos um total de 847 doses de droga e 1.320 euros em notas, além de dois ‘smartphones'.

Ao detido de 55 anos foram apreendidas 654 doses de cocaína, nove doses de heroína e 1.300 euros, enquanto o homem de 56 anos tinha na sua posse 184 doses de heroína e 20 euros.

Os dois detidos foram hoje presentes a tribunal para primeiro interrogatório judicial, frisa a PSP, sem adiantar eventuais medidas de coação aplicadas.