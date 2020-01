Duas pessoas ficaram feridas este domingo numa tentativa de assalto com uma caçadeira num restaurante em Gondomar, disse à agência Lusa fonte da PSP, adiantando que os suspeitos se puseram em fuga.

Segundo informação do Comando Metropolitano do Porto da Polícia de Segurança Pública, a tentativa de assalto ocorreu cerca das 21:00, quando dois suspeitos munidos de uma caçadeira ('shotgun') entraram no restaurante.

Durante a tentativa de assalto duas pessoas, a dona do restaurante e uma cliente, ficaram feridas, referiu a PSP sem especificar a causa dos ferimentos.

De acordo com a PSP, os dois suspeitos puseram-se em fuga e o caso passou agora para a alçada da Polícia Judiciária por estar em causa uso de uma arma de fogo.

Numa situação diferente, por volta da mesma hora, na cidade do Porto, um homem foi esfaqueado numa discussão de trânsito, tendo sido encaminhado ao hospital.

O incidente envolveu duas viaturas, numa das quais seguiam dois ocupantes, incluindo o suspeito de esfaquear a vítima que seguia no outro carro.

Segundo a PSP, os dois homens já se entregaram às autoridades.