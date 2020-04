Dois homens, de 29 e 47 anos, foram detidos, na noite de quinta-feira, na sequência do arrombamento da montra de um hipermercado com um veículo, na Rua Serpa Pinto, no Porto, confirmou esta quarta-feira o Comando Metropolitano da PSP.

De acordo com a polícia, os dois homens “arrombaram a montra” de um hipermercado da cadeia de supermercados Continente “com um veículo”.

Os detidos foram intercetados por dois agentes da polícia municipal, que “para os deter efetuou dois disparos para o ar”.

A PSP acrescentou que não há registo de feridos ou de danos materiais causados pelos disparos.

As motivações da ocorrência ainda não são conhecidas, estando a decorrer diligências nesse sentido, assim como para averiguar se apenas havia duas pessoas envolvidas no incidente.

Não sabemos se queriam assaltar o estabelecimento comercial ou assaltar a caixa de multibanco”, explicou a PSP.