A PSP de Lisboa deteve dois jovens, entre os 16 e os 18 anos, na freguesia do Parque das Nações, pela suspeita da prática do crime de roubo violento ocorrido no domingo, anunciou aquela força policial, esta quarta-feira.

Na sequência de uma denúncia, os polícias da PSP deslocaram-se para o local da ocorrência onde abordaram os suspeitos, cujas características correspondiam às descritas pelo denunciante.

De acordo com as autoridades, os jovens foram identificados, de forma inequívoca, pela vítima e por testemunhas, o que levou à sua detenção, tendo a vítima sido transportada para uma unidade hospitalar onde recebeu tratamento por ter o nariz partido, resultado das agressões.

Presentes ao Tribunal da Comarca de Lisboa para 1.º interrogatório judicial, os jovens viram ser-lhes aplicada como medida de coação apresentações semanais às autoridades.