A Polícia de Segurança Pública do Porto deteve cinco homens que se dedicavam ao furto e desmantelamento de viaturas nos concelhos de Paredes, Braga, Guimarães, Felgueiras, Marco de Canavezes e Santa Maria da Feira.

A operação, de grande envergadura, teve início no ano passado e foi concluída esta segunda-feira.

A ação policial desenvolveu-se no seguimento de uma operação policial realizada em Junho de 2019, a qual visou um grupo organizado de indivíduos cujo modo de vida se centra no furto de veículos, ligeiros de mercadorias, maioritariamente de marca Toyota, modelo Hilux ou Mitsubishi, com o escopro do seu desmantelamento, tendo como destino o estrangeiro, nomeadamente Marrocos", refere a polícia em comunicado.