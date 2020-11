A PSP deteve seis homens suspeitos do crime de tráfico de droga na Área Metropolitana de Lisboa, no sábado, no âmbito de uma investigação que começou há nove meses, anunciou esta quarta-feira aquela força policial.

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), foram realizadas 13 buscas domiciliárias e não domiciliárias nas zonas de Coimbra e Figueira da Foz, onde era guardado o “produto estupefaciente”.

Na sequência das buscas, o Cometlis, através da Divisão Policial de Loures e com o apoio do Comando Distrital de Coimbra, apreendeu 38 mil euros em numerário, 12.392, 76 doses de haxixe, 28,22 quilogramas (kg) de liamba, cinco viaturas, cinco balanças de precisão e outros artigos relacionados com a preparação e venda de estupefacientes.

Este grupo, devidamente hierarquizado e estruturado quanto à intervenção de cada um, era responsável pela introdução e venda de estupefaciente na Área Metropolitana de Lisboa, entre outros no concelho de Odivelas”, referiu a PSP.

Os detidos foram presentes a interrogatório judicial no Tribunal da Comarca de Lisboa Norte – Loures, tendo sido decretadas as medidas de coação de apresentações diárias a um deles e aos restantes cinco a prisão preventiva.

O Cometlis recordou que, em setembro, já tinham sido detidos cinco suspeitos que pertenciam ao mesmo grupo, sendo-lhes apreendidos 7.812,23 gramas de liamba e 3.333,54 doses de haxixe.

Segundo a PSP, a organização criminosa era responsável pela introdução de droga nos concelhos de Odivelas (Lisboa) e Almada (Setúbal).