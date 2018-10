A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve um homem, em Rabo de Peixe, nos Açores, por suspeita de tráfico de droga, tendo apreendido 860 doses de heroína e mais de 20 mil euros.

A referida detenção surge no âmbito de investigações realizadas em sede de inquérito e após cumprimento de um mandado de busca domiciliária, do qual resultou ainda a apreensão de 860 doses individuais de heroína, cerca de 20.470 euros em numerário e diversos outros artigos relacionados com o ilícito em investigação", adiantou a PSP, esta terça-feira, em comunicado de imprensa.