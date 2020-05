Um homem de 28 anos foi detido no Porto por posse ilegal de armas, nomeadamente uma pistola e dois bastões, para além de circular numa viatura “sem seguro” ou inspeção obrigatória válidos, revelou hoje a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto da PSP esclarece que a detenção do comerciante residente em Vila Nova de Gaia foi feita na manhã de sexta-feira, na rua Alexandre Herculano, no Porto.

Na operação de agentes da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial da Divisão de Trânsito, a PSP apreendeu ao detido “uma arma de fogo (pistola), dois bastões, um x-ato, um saca-rolhas, um par de luvas e 500 maços de tabaco sem selo fiscal”.

A PSP esclarece que o homem estava “a conduzir um veículo automóvel sem seguro válido nem a respetiva inspeção obrigatória válida”.

“No decurso das medidas de polícia adotadas veio a constatar-se ainda que se encontrava na posse da referida arma de fogo e dos restantes artigos, que lhe foram apreendidos”, descreve.

Também na sexta-feira, na rua de Santa Catarina, no Porto, a PSP identificou dois homens, de 30 e 35 anos, e apreendeu-lhes “16 pares de óculos contrafeitos”.