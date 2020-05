A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Castelo Branco deteve um homem de 59 anos pelo crime de violência doméstica e apreendeu-lhe oito armas de fogo e munições de diversos calibres, anunciou esta sexta-feira aquela organização de segurança.

Em comunicado publicado na página de Facebook, o Comando Distrital de Castelo Branco da PSP explica que a detenção do homem de 59 anos foi feita no âmbito de um mandado de detenção judiciário pelo crime de violência doméstica.

Por despacho judicial, no decorrer de busca não domiciliária à sua viatura, foi encontrada no interior da mesma uma arma de fogo com 15 munições, que lhe foram apreendidas. Posteriormente, foi realizada uma busca domiciliária à sua residência, da qual resultou também a apreensão de outras seis armas de fogo (quatro caçadeiras, duas pistolas e uma carabina), diversos carregadores, bem como um elevado número de cartuchos e munições de diversos calibres", lê-se na nota.