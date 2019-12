Uma mulher de 68 anos foi agredida, esta segunda-feira, durante um assalto a uma residência, no Seixal. Cinco homens, armados com armas de fogo entraram na casa e agrediram a mulher, com violência, e ameaçaram-na com uma arma de fogo.

De acordo com fonte da PSP, os assaltantes conseguiram levar um cofre com cerca de 8000 euros e três relógios.

A vítima foi assistida pelo INEM e transportada ao Hospital Garcia de Orta.