Um homem de 19 anos foi detido esta quarta-feira na estação do metro de Francos, no Porto, após agredir um agente da PSP que aconselhara a usar máscara no interior da composição, disse à Lusa fonte da Polícia.

A ocorrência, segundo a fonte, ocorreu cerca das 13:30, na composição que seguia na direção Fânzeres/Matosinhos.

O jovem, acrescentou a fonte, "seguia sem máscara no interior da composição, causando mal-estar às pessoas presentes, situação que motivou a intervenção dos dois agentes, ainda à civil".

"Primeiro aconselhado a colocar a máscara, que disse não ter, o detido recusou depois identificar-se, começando, então, a empurrar os agentes, tendo agredido um deles, que teve de ser assistido no Hospital Militar", relatou.

O indivíduo acabou detido e acusado de resistência e coação e ainda agressão a um agente da autoridade, disse ainda a fonte da PSP.