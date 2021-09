A divisão policial de Oeiras da Polícia de Segurança Pública deteve em flagrante delito uma jovem de 18 anos, por suspeita da prática do crime de tráfico de droga no Estabelecimento Prisional de Caxias.

De acordo com um comunicado da PSP, os agentes procederam à detenção depois de, na zona de revistas para acesso às visitas de reclusos, ter sido intercetado "uma cidadã na posse de produtos que se suspeitavam ser estupefacientes".

Apurou-se, então, que a suspeita queria aceder ao interior do estabelecimento prisional com pães para entregar ao recluso que ia visitar. No entanto, no interior dos produtos alimentares, estavam "dissimulados diversos pedaços de produtos que suspeitavam ser estupefacientes".

Perante a suspeição dos agentes, foram realizadas diligências que concluiram que os pães estavam recheados de haxixe, "com um peso de 72,97 gr, o equivalente a 145,940 doses individuais".

A suspeita foi submetida a Termo de Identidade e Residência e presente à Autoridade Judiciária competente, seguindo o processo para inquérito.