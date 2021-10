A PSP deteve 712 pessoas desde março de 2020 nas ações de fiscalização para combater a pandemia de covid-19, número que a polícia considerou esta terça-feira ser pequeno devido ao período alargado e às enormes restrições.

Numa apresentação sobre o desempenho da Polícia de Segurança Pública durante o combate à pandemia de covid-19, o diretor nacional da PSP avançou que, entre 19 de março de 2020, quando começou o estado de emergência, e 30 de setembro deste ano, foram detidas 712 pessoas, registadas 26.413 contraordenações e encerrados 1.571 estabelecimentos comerciais.

Magina da Silva considerou que este número de detenções não é enorme.

Vivemos largos meses em pandemia, com restrições enormes, com interações de alguma forma negativas e de cidadãos que, por alguma razão, não gostavam da intervenção da polícia ou achavam que as restrições eram excessivas. Houve milhões de interações dos polícias impondo regras restritivas de direitos e liberdades de garantias aos cidadãos”, justificou, em declarações aos jornalistas no final da cerimónia.