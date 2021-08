Uma mulher, de 40 anos, foi detida pela PSP, por suspeitas da prática do crime de violência doméstica contra o filho, de 19 anos.

A detenção ocorreu no sábado, durante a madrugada, na freguesia de Campo de Ourique, em Lisboa.

As autoridades foram alertadas para a existência de agressões com arma branca, durante uma ação de patrulhamento.

Quando a PSP chegou ao local, deparou-se com o jovem com um ferimento no ombro direito, provocado pela mãe.

Ouvidos os intervenientes e as testemunhas, apurou-se que a agressora desferiu um golpe com uma faca de pão, após repreender a vítima que não parava de jogar videojogos", refere o comunicado da PSP.

A agressora confessou o crime e ameaçou o filho de uma nova agressão, já na presença policial.

A mulher ficou em liberdade, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações mensais.