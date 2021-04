A PSP voltou a ser recebida com violência este domingo à noite no bairro da Cova da Moura, na Amadora.

Duas foram detidas por agressão aos agentes da PSP e 20 pessoas foram identificadas.

A PSP travou várias festas ilegais na Amadora este fim de semana.

Os agentes voltaram domingo ao bairro da Cova da Moura, depois de no sábado terem encontrado mais de 100 pessoas na rua. A PSP recebeu queixas de ruídos e de festas ilegais. Quando chegou ao local, foi recebida com tiros.

Já este domingo, a PSP voltou em peso ao bairro, com vários agentes da unidade especial de polícia, que foram recebidos com pedras e garrafas, mas não houve confrontos com os moradores.

