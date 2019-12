Uma mulher foi detida e ficou sujeita a apresentações na esquadra da área de residência por violência doméstica (injúrias e agressões físicas) à mãe, uma idosa de 82 anos, informou esta sexta-feira o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

O caso ocorreu na sequência de uma denúncia na Amadora, tendo no dia de Natal, os polícias comparecido no local, onde encontraram a idosa sozinha em casa e com receio em falar dos maus tratos da filha.

Mais tarde, a filha, alertada pela mãe da presença policial, ligou para a esquadra da área de residência, sendo notório, de acordo com a polícia, que se encontrava embriagada, pelo que houve necessidade de nova intervenção.

Ao chegarem ao local, eram audíveis aos polícias os gritos da suspeita para a mãe, gritos que se traduziam em injúrias e que culminaram em agressões físicas. Face à situação de perigo iminente, os policiais bateram á porta, entraram na casa com o consentimento da vítima e da filha e detiveram esta última após confirmarem as agressões através das marcas no rosto da vítima.

A detida foi interrogada nos Juízos da Amadora, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações na esquadra e proibida de contactar a vítima.