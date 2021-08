O programa ‘100% Cool’, de dissuasão da condução sob o efeito do álcool, vai voltar a acompanhar uma operação de fiscalização da PSP nas estradas de Lisboa, na sexta-feira, adiantou hoje a polícia em comunicado.

A hora e local da operação estão ainda por revelar, refere o comunicado da Polícia de Segurança Pública (PSP).

“O 100% Cool, iniciativa da Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas que esteve suspensa devido ao foco das autoridades no combate à pandemia, tem como missão sensibilizar e premiar os condutores que apresentam 0,0g/L de taxa de álcool no sangue, reforçando assim aquela que é a sua pedagogia de prevenção no combate à sinistralidade rodoviária relacionada com a relação entre o álcool e a condução”, lê-se no comunicado.