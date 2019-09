A ocorrência aconteceu em Vila Nova de Gaia, por volta das dez da noite, depois do suspeito não ter respeitado uma ordem de paragem. O condutor do veículo era um pugilista profissional, com cerca de 25 anos, que respondeu às autoridades com agressões.

Segundo as vítimas, não se sabe ainda o que esteve na origem do incidente. Os agentes garantem que não houve qualquer diálogo com o homem, antes deste partir para a violência.

As duas vítimas tiveram de receber tratamento hospitalar devido à gravidade dos ferimentos.

O processo já foi encaminhado para o Ministério Público depois do suspeito ter sido identificado pela PSP.