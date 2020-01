Uma rixa que envolveu cerca de 40 pessoas na Mouraria, em Lisboa, fez este sábado quatro feridos.

O alerta foi recebido pelas autoridades às 21:15, para uma desordem na Rua do Terreirinho. A grande maioria dos envolvidos terá nacionalidade estrangeira e pôs-se em fuga com a chegada da PSP, confirmou à TVI24 fonte do Comando Metropolitano de Lisboa.

Quatro pessoas foram feridas com arma branca e uma delas chegou a ser baleada. Todas foram transportadas para o hospital de São José mas nenhuma corre risco de vida.

As autoridades estão agora a tentar apurar os motivos da desordem, não tendo conseguido identificar muitos dos envolvidos, que abandonaram o local quando se aperceberam da chegada dos agentes.