Seis pessoas foram detidas na quinta-feira por serem suspeitas de tráfico de estupefaciente e posse de arma proibida, após um desacato no bairro do Casal dos Machados, em Lisboa, no qual houve agressões a polícias, avançou hoje a PSP.

No âmbito da detenção dos seis suspeitos, três homens e três mulheres, o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP), através da divisão de investigação criminal, apreendeu um total de 280 doses individuais de produto estupefaciente, designadamente 126 doses de cocaína, 84 doses de heroína e 70 doses de haxixe.

Além das drogas, a PSP confiscou “490 euros provenientes suspeitamente da venda de estupefaciente, uma arma de fogo calibre 6.35, 40 munições de calibre 9, uma botija de gás pimenta e um bastão policial”.

Intitulada “Operação Janela Fingida”, a detenção dos seis suspeitos de tráfico de estupefaciente e posse de arma proibida foram detidos na sequência de uma ocorrência de alteração da ordem pública no bairro do Casal dos Machados, “na qual houve agressões a polícias”, tendo sido iniciada uma investigação criminal para identificar as pessoas envolvidas e o apuramento da sua responsabilidade nos factos, informou o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

No âmbito da investigação criminal, foram emitidos “vários mandados de busca”, inclusive a residências e viaturas, com o objetivo de apreensão das armas utilizadas nas agressões, explicou a polícia.

Neste sentido, a detenção dos suspeitos aconteceu no “cumprimento de 10 mandados de busca domiciliários e 13 não domiciliários”, que foram desencadeados na ação operacional que teve início na quinta-feira, pelas 07:00, contando com a presença de polícias de várias valências da PSP, nomeadamente investigação criminal, trânsito e ordem pública.

Além das seis detenções relacionadas com a investigação, a PSP deteve uma condutora por falta de habilitação legal, em que a mesma apresentou uma carta de condução falsa.

No seguimento da “Operação Janela Fingida”, outras sete pessoas foram constituídas arguidas no processo, “suspeitas da prática dos vários crimes em investigação”, referiu o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP em comunicado.