Um homem de 34 anos e residente em Vizela, distrito de Braga, foi esta segunda-feira detido no Aeroporto do Porto quando se preparava para embarcar num voo nacional com uma pistola e munições, disse esta segunda-feira fonte da PSP.

Em comunicado, a PSP explica que a detenção ocorreu pelas 6:25, na praceta do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, após os funcionários da empresa de segurança que opera no controlo de segurança (raio-X) terem verificado que o cidadão “transportava na sua bagagem uma arma de fogo (pistola) e cinco munições sem que estivesse habilitado para a sua posse nos termos da legislação em vigor”.

O homem, de 34 anos de idade, empregado de restauração e residente em Vizela, foi “intercetado e detido” por “suspeita da prática do crime de posse de arma proibida” e foi “notificado para comparecer hoje junto das Autoridades judiciárias”, refere o mesmo comunicado.