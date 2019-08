A PSP anunciou, esta sexta-feira, ter detido na quinta-feira um homem de 59 anos, na Figueira da Foz, suspeito de violência de doméstica.

Em comunicado, a PSP diz que “na sequência de uma investigação por denúncia do referido crime, originado por denúncia da vítima, elementos afetos à Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial da Figueira da Foz, detiveram um homem de 59 anos, na zona do Bom Sucesso, Figueira da Foz, por posse ilegal de uma arma de fogo”.

Efetuada uma busca domiciliária à residência do suspeito, foram encontradas as seguintes armas, tendo, posteriormente, sido apreendidas: uma pistola de calibre 6.35mm, 16 munições de calibre 6.35mm, um chicote artesanal com um cabo elétrico com uma pegadeira em cabedal, 43 munições de calibre 9mm e 100 cartuchos de calibre 12mm".