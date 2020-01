Duas pessoas ficaram feridas esta sexta-feira numa tentativa de assalto com uma caçadeira num restaurante em Gondomar, disse à agência Lusa fonte da PSP, adiantando que os suspeitos se puseram em fuga.

Segundo informação do Comando Metropolitano do Porto da Polícia de Segurança Pública, a tentativa de assalto ocorreu cerca das 21:00, quando dois suspeitos munidos de uma caçadeira ('shotgun') entraram no restaurante.

Durante a tentativa de assalto duas pessoas, a dona do restaurante e uma cliente, ficaram feridas, referiu a PSP sem especificar a causa dos ferimentos.

De acordo com a PSP, os dois suspeitos puseram-se em fuga e o caso passou agora para a alçada da Polícia Judiciária por estar em causa uso de uma arma de fogo.