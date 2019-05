A PSP anunciou esta quinta-feira a detenção de três pessoas e a apreensão de mais de 870 doses de cocaína durante uma operação de combate ao tráfico de droga, que decorreu em Setúbal e em Lisboa.

No âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, a PSP de Setúbal deu cumprimento a dois mandados de detenção e a quatro mandados de busca e apreensão na cidade de Setúbal e numa outra cidade do distrito de Lisboa.

Foram detidos fora do flagrante delito um homem e uma mulher, com 38 anos e 32 anos respetivamente. No cumprimento do mandado de busca domiciliária, foi ainda detido um homem, com 50 anos”, refere a PSP em comunicado.