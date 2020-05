Três homens foram detidos na quarta-feira, em Lisboa, por sequestro agravado e roubo com violência de um jovem de 17 anos, ocorrido em Odivelas em 4 de março, revelou esta sexta-feira a PSP.

Numa nota, a PSP revelou que os três homens, com 22, 26 e 31 anos, foram detidos por suspeita de terem sequestrado, ao início da noite de 4 de março, um jovem de 17 anos, em Odivelas, no distrito de Lisboa.

O jovem foi obrigado a entrar numa viatura por vários suspeitos, sob ameaça de agressões físicas, tendo sido transportado para Lisboa, “onde o obrigaram a entrar numa arrecadação e aí, na presença de mais de dez pessoas, foi obrigado a desnudar-se, sendo agredido com recurso a murros e pontapés e ainda outros objetos”, revelou a PSP.

Os agressores voltaram depois a largar a vítima na cidade de Odivelas, não sem antes a desapossarem do seu telemóvel e uma bolsa com outros bens pessoais no seu interior”, acrescentou a polícia.

A investigação da PSP conduziu a sete buscas domiciliárias e uma não domiciliária em Lisboa, durante as quais foram apreendidas 700 doses de haxixe, 26 doses de cocaína e uma viatura, além de “diversos objetos com potencial interesse investigatório”.

Os detidos, todos com antecedentes criminais por crimes violentos e por tráfico de droga, e com penas de prisão efetivas, foram presentes a primeiro interrogatório criminal no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, tendo dois deles ficado em prisão preventiva e o outro com termo de identidade e residência.