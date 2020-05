Dois polícias da esquadra de Camarate, no concelho de Loures, foram agredidos no domingo por um homem, que acabou detido, após se deslocarem a uma ocorrência, adiantou à Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

Segundo o oficial de serviço do Cometlis, Bruno Pereira, uma patrulha que se deslocou a uma ocorrência em Camarate, no distrito de Lisboa, foi agredida.

Uma das pessoas que se encontrava num litígio emocional decidiu partir para a violência e agrediu ativamente ambos os polícias”, acrescentou.

Da ocorrência resultou a detenção de um indivíduo por “agressões à polícia”, afirmou.

Uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa revelou que, no local do incidente, estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Camarate, que prestaram assistência aos dois agentes da PSP, que foram ainda transportados para o hospital.

O detido recebeu também assistência, sem se deslocar ao hospital, disse ainda a mesma fonte do CDOS.

O alerta para o distúrbio foi dado por volta das 22:00 e no local estiveram seis bombeiros, apoiados por três ambulâncias.